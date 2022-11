Kosovo-Serbia: Ue, questione delle targhe deve essere affrontata con il dialogo e senza tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha il diritto di eliminare gradualmente le targhe automobilistiche con la sigla KM, ma il processo deve essere concordato con un dialogo e attuato in modo inclusivo. A dirlo la portavoce Ue per gli Affari esteri e le politiche di sicurezza, Nabila Massrali, durante la consueta conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Sebbene la decisione, come abbiamo detto, sia un passo nella giusta direzione, non è in linea con l'accordo di dialogo che entrambe le parti stanno rispettando e con il relativo accordo del 2016", ha dichiarato. "L'Ue continuerà a impegnarsi con suoi partner per trovare una soluzione duratura. Naturalmente, invitiamo le parti interessate a mantenere la calma e a prevenire inutili nuove tensioni", ha aggiunto.(Beb)