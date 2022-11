Kosovo: ministero Interno, multa di 150 euro a chi non reimmatricola targhe serbe entro 21 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno del Kosovo ha annunciato che chi alla data del 21 novembre non avrà ancora proceduto alla reimmatricolazione delle targhe automobilistiche rilasciate da istituzioni serbe con quelle kosovare sarà multato per un importo di 150 euro. Lo riporta il portale "Kossev", il quale precisa che ci saranno dei vantaggi fiscali per chi completerà la procedura di nuova immatricolazione entro il 31 marzo 2023, mentre la reiscrizione dopo tale data, anche se possibile fino alla data limite del 21 aprile 2023, avverrà senza nessun vantaggio economico per gli automobilisti del Paese. Venerdì scorso il governo del Kosovo ha deciso un'attuazione graduale della decisione sulla reimmatricolazione dei veicoli con targa serba nel Paese e ha annunciato che l'obbligo definitivo è stato spostato al 21 aprile 2023. La nuova procedura sarà la seguente: dal primo al 21 novembre, a chi non ha ancora completato la procedura verrà emesso un provvedimento di diffida, dal 21 novembre al 21 gennaio verrà inflitta una multa, dal 21 gennaio saranno consentite le targhe di prova, dopodiché dal 21 aprile "solo targhe del Kosovo recanti la sigla Rks" potranno circolare nel Paese. (Alt)