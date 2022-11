Ucraina: Usa lanciano programma per l'addestramento allo sminamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato l'avvio di un programma da 47,6 milioni di dollari per formare specialisti ucraini nella rimozione di mine ed esplosivi, nel contesto dell'assistenza statunitense a Kiev contro l'invasione militare russa. Lo comunica tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, che il 30 settembre scorso ha assegnato il progetto e i relativi fondi alla società Tetra Tech Inc di Pasadena, in California. A quest'ultima spetterà l'incarico di formare il personale ucraino secondo gli standard internazionali e di fornire l'equipaggiamento necessario alle attività di sminamento. (Was)