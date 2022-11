Usa: inviato per il clima Kerry visiterà Regno Unito. Emirati Arabi ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry, si recherà in vista a Londra, nel Regno Unito, il 3 e 4 novembre prossimi, per condurre colloqui con esponenti del governo e del settore privato in merito all'azione climatica. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui Kerry farà poi tappa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove parteciperà al Sir Bani Yas Forum, e discuterà delle politiche climatiche regionali e delle strategie di accelerazione della transizione energetica. Infine, l'inviato sarà a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dal 6 al 18 novembre, dove guiderà la delegazione Usa alla 27ma Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop27). (Was)