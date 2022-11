Cina-Pakistan: incontro Xi-Shehbaz, accordo su rafforzamento partenariato strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha iniziato nella serata di ieri una visita in Cina su invito dell'omologo cinese, Li Keqiang. La Cina, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, intende considerare la visita come un'opportunità per "favorire l'ulteriore progresso della cooperazione strategica" e "contribuire maggiormente al mantenimento della pace e della stabilità regionali". Cina e Pakistan, ha detto il portavoce annunciando la visita, che si concluderà stasera, "sono partner di cooperazione strategica per tutte le stagioni e amici di ferro. Dall'instaurazione dei legami diplomatici tra i due Paesi oltre 70 anni fa, a dispetto delle evoluzioni nel panorama internazionale, Pechino e Islamabad si sono sempre prestati reciproca comprensione, fiducia e sostegno. Negli ultimi anni, in risposta ai cambiamenti occorsi nel panorama globale (...), Cina e Pakistan hanno marciato in avanti fianco a fianco. Hanno risposto congiuntamente alle problematiche causate dal Covid-19 e ai principali disastri naturali, perseguito una cooperazione di alta qualità nell'ambito del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec), approfondito gli scambi e la cooperazione a tutti i livelli e rafforzato il coordinamento negli affari internazionali e regionali". (segue) (Cip)