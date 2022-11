Cina-Pakistan: incontro Xi-Shehbaz, accordo su rafforzamento partenariato strategico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Pakistan, nel comunicato con cui ha annunciato la visita di Sharif, ha precisato che il capo del governo è accompagnato da una delegazione di alto livello comprendente anche il ministro degli Esteri, Bilawal Bhutto Zardari, e ha sottolineato che si tratta della prima visita in Cina da quando il premier ha assunto l'incarico, nell'aprile di quest'anno, e che il leader di Islamabad sarà tra i primi a recarsi a Pechino dopo il ventesimo congresso del Partito comunista cinese. Sharif, si legge nella nota, oltre a incontrare Li insieme alle rispettive delegazioni, è stato ricevuto dal presidente Xi Jinping. La visita ha l'obiettivo di fare il punto sulla partnership di cooperazione strategica "per tutte le stagioni" (come viene definita) e a farla avanzare ulteriormente: si attende la firma di diversi accordi e protocolli d'intesa in vari settori e un consolidamento della collaborazione per il Corridoio economico Cina-Pakistan. (Cip)