Asia-Pacifico: presidente cinese Xi parteciperà a summit Apec il mese prossimo

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, parteciperà al summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in programma il mese prossimo a Bangkok. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Thailandia, Don Pramudwinai. Il governo thailandese è in attesa di ricevere conferma della partecipazione del presidente russo, Vladimir Putin. Per gli Stati Uniti, invece, sarà presente al summit la vicepresidente Kamala Harris. (Fim)