Danimarca: socialdemocratici vincono le elezioni, per Frederiksen la difficile sfida di formare un governo

- Il Partito socialdemocratico danese ha ottenuto il 27,5 per cento dei voti alle elezioni parlamentari anticipate che si sono svolte ieri. Una vittoria importante per la premier Mette Frederiksen che in questo voto aveva puntato per superare l’ultima crisi politica emersa circa un mese fa a causa della polemica sull’abbattimento dei visoni. "Grazie a tutti i danesi che si sono fidati di noi con il vostro voto, è un enorme voto di fiducia. So che alcuni di voi hanno avuto dei dubbi lungo la strada", ha detto Frederiksen. Il blocco di sinistra ha ottenuto 87 seggi nel Parlamento di Copenaghen, composto complessivamente da 179 seggi, il che consentirebbe di ottenere una maggioranza risicata se riuscisse a ottenere il seggio destinato alla Isole Far Oer e i due della Groenlandia, territorio autonomo ma sotto la sovranità danese. Sarà difficile, tuttavia, per Frederiksen formare un governo di larga coalizione, soprattutto perché la maggior parte dei partiti suoi alleati vorrebbero un esecutivo interamente di sinistra. “In Danimarca, per molti anni siamo stati abituati al progresso. Ora dobbiamo affrontare difficoltà e con la guerra in Europa, la scarsità di energia, l'inflazione e le sfide climatiche, le crisi si combinano", ha affermato Frederiksen. La premier sarà ricevuta oggi alle 11 dalla regina Margrethe, stando a quanto riferito da un comunicato della casa reale: in quest’appuntamento Frederiksen informerà la regina sui risultati delle elezioni e sull’opportunità di formare una maggioranza parlamentare. (Sts)