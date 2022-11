Sicurezza: Piantedosi, fermeremo solo i rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sui rave ha creato polemiche e proteste ma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi spiega al "Corriere della Sera" che l'obiettivo di queste norme approvate dal Consiglio dei ministri è allinearci alla legislazione degli altri Paesi europei anche ai fini di dissuadere l'organizzazione di tali eventi che mettono in pericolo soprattutto gli stessi partecipanti — ricordo che a Modena si ballava in un capannone pericolante e si rischiava una strage — e finiscono per tenere in scacco intere zone, pregiudicando attività commerciali e viabilità", Dobbiamo garantire, in primo luogo, - continua - che i giovani possano divertirsi senza esporsi a pericoli per la loro incolumità e poi tutelare gli imprenditori che subiscono la concorrenza di chi agisce in spregio a qualsiasi regola". Il ministro crede sia "interesse di tutti contrastare i rave illegali. Trovo invece offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti, in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti a cui la norma chiaramente non fa alcun riferimento. In ogni caso la conversione dei decreti si fa in Parlamento, non sui social. In quella sede ogni proposta sara esaminata dal governo". In una settimana Piantedosi ha inviato una direttiva alle navi Ong, bloccato una manifestazione all'università, ordinato lo sgombero di un rave: "Il mio ruolo costringe ad affrontare situazioni contingenti e immediate. Non sempre si può programmare ciò che attiene alla sicurezza e all'ordine pubblico". (segue) (Res)