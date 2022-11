Imprese: Urso, il Made in Italy sarà anche "sostenibile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Pur di origini siciliane, Urso è nato a Padova, da madre veneta: "E' l'esempio della vera natura dell'Italia, è la Regione che reclama più autonomia, ma anche col più alto tasso di patriottismo, e non si vuol capire che sono le due facce dello stesso valore, non sono in antitesi. Così come è uno dei territori col più alto tasso d'imprenditorialità, con un'azienda ogni 9 abitanti, e con massicce dosi di volontariato, perché la persona che si pone il problema di migliorare le proprie condizioni è la stessa che avverte l'esigenza di manifestare la propria generosità all'esterno". E questo si rifletterà sull'azione di governo "con l'attenzione massima sul lavoro come 'riscatto dell'uomo', come dice papa Francesco. Per questo vogliamo che le risorse del reddito di cittadinanza siano destinate solo a chi non può lavorare e alle famiglie numerose, per destinare quanto ricavato a creare opportunità di lavoro", ha concluso Urso. (Res)