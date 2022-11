Governo: sottosegretario Durigon, sono tutto tranne che fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Io sono tutto tranne che fascista", scandisce subito il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, in una intervista alla "Stampa". Ma non ha voglia di tornare sull'argomento, sui motivi che lo hanno portato alle dimissioni, poco più di un anno fa, quando era sottosegretario all'Economia del governo Draghi. La storia del parco di Latina, sua città natale e suo bacino elettorale, che lui avrebbe voluto intitolare ad Arnaldo Mussolini, fratello del duce, cancellando la targa in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. "Ma la mia intenzione non era affatto quella, l'ho chiarito più volte, la vicenda è stata strumentalizzata e poi non ho niente contro Falcone e Borsellino, figuriamoci". Ma quell'episodio è difficile da archiviare e così, non appena è stato ufficializzato il suo ritorno al governo, ecco che l'associazione partigiani ha rinfocolato la polemica: "Non ho niente da rispondere all'Anpi, ora penso a fare il mio lavoro". Ha ripreso l'incarico che ricopriva già all'epoca del governo gialloverde, a conferma della stima immutata da parte di Matteo Salvini. Ma non vuole sentire parlare di un risarcimento: "Sono sempre stato e resto a disposizione del segretario della Lega — assicura — un anno fa c'era un altro governo e vivevamo un altro momento politico, guardiamo avanti". Nel suo caso, significa pensare a trovare una soluzione sulle pensioni, perché "dobbiamo evitare che a gennaio torni la legge Fornero, entro fine anno va finanziato l'avvio di quota 41, come previsto nel nostro programma". L'importante è "smettere di parlare di Mussolini", perché il governo Meloni "va giudicato sui provvedimenti concreti e sul rispetto degli impegni presi", ha concluso Durigon. (Res)