Sicurezza: Ciriani, la norma sui rave non è contro i cittadini

21 luglio 2021

- In molti temono che il 'decreto rave' entri in collisione con l'articolo 17 della Costituzione, che vi sia un'applicazione ampia e discrezionale della nuova norma, con compressione del diritto di protesta. Il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, in una intervista a "Quotidiano Nazionale" spiega che "questa polemica mi sembra del tutto strumentale. I cittadini per bene non hanno nulla da temere perché non vi sarà nessuna discrezionalità. Poi, dal punto di vista tecnico, possiamo anche trovare la formulazione che rassicuri anche da questo punto di vista: ma l'obiettivo sono solo i rave, il 434 bis non sarà usato contro nessun altro". "L'Italia - aggiunge - non può essere il paradiso di drogati e spacciatori, non può consentire questi eventi che sono un'esaltazione della droga e dell'illegalità. La norma dice agli organizzatori dei rave che non ci sarà tolleranza nei loro confronti. Punto". "A me pare - rileva il ministro - che la norma sia assolutamente chiara e ripeto: questa polemica mi sembra del tutto strumentale. Dopodiché, il ministro Piantedosi e il ministro Nordio sicuramente ascolteranno le ragioni di tutti". Ciriani si è detto convinto della compattezza del centrodestra, però accenti diversi si sono già visti. Molti scalpitano: "Al momento io vedo soltanto una coalizione che si è ricostruita dopo il governo Draghi, che ha vinto le elezioni, che ha fatto un governo a tempi record e ieri ha già approvato il decreto in Cdm e l'ha fatto all'unanimità. In Consiglio dei ministri ho visto un clima assolutamente sereno", ha concluso Ciriani. (Res)