Ucraina: difesa aerea abbatte sei droni delle forze russe nella regione di Dnipropetrovsk

- La difesa aerea ucraina ha distrutto sei droni kamikaze russi lanciati contro il distretto di Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk, situata nell'Ucraina orientale. Come ha riferito il governatore regionale, Valentyn Reznichenko, i distretti di Nikopol e Chervonohryhorivka hanno subito anche degli attacchi missilistici. "Secondo i dati preliminari, non ci sono vittime. I danni causati sono ancora da chiarire. In altre aree, grazie ai nostri militari, la notte è trascorsa senza attacchi", ha affermato Reznichenko. (Kiu)