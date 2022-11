Imprese: Standard Ethics alza il rating di sostenibilità di EssilorLuxottica a "EE"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha alzato il Corporate Rating di EssilorLuxottica a "EE" dal precedente "EE-". Il primo Corporate Standard Ethics Rating (Ser) assegnato alla società post-fusione - che fa parte dello SE French Index e dello SE European 100 Index - risale al 2019. EssilorLuxottica, come si legge in un comunicato, opera a livello globale nella produzione e commercializzazione di lenti correttive per la vista, occhiali da vista e da sole ed altri prodotti per la cura degli occhi. Gli analisti vedono confermata nel tempo la strategia di EssilorLuxottica verso la Sostenibilità. Vengono valutati positivamente: gli strumenti di governance della Sostenibilità (tenuto anche conto di una significativa partecipazione finanziaria dei lavoratori nel capitale sociale); gli obbiettivi ambientali; la rendicontazione extra-finanziaria; l'accresciuta indipendenza del CdA; la cessazione (nel 2021) del "Combination Agreement" e la conferma alla rinuncia ad un sistema di voto maggiorato. Tutti elementi allineati alle indicazioni volontarie degli enti sovranazionali (Onu, Ocse e Ue). Si auspica il raggiungimento della parità di genere all'interno del CdA. Gli analisti prendono nota della recente multa dell'antitrust francese per alcune procedure di cartello risalenti alla fase antecedente la fusione tra Essilor e Luxottica. La procedura è monitorata. (Res)