Sardegna: Cagliari festeggia nuova centenaria, oggi Ida Cosa taglia il traguardo del secolo di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cagliari festeggia oggi i 100 anni di Ida Cosa, l’infermiera originaria di Giba che nel 1943 si salvò da un bombardamento mentre era al lavoro e che, orfana della mamma, crebbe 4 fratelli. Nata a Giba nell’autunno del 1922, da Antonio, anche lui del piccolo comune sulcitano, e Delfina Marroccu di Santadi, la prossima neo centenaria a 12 anni perse la mamma; a causa di questa tragedia, insieme al padre operaio nel comune sulcitano, ebbe il compito di far crescere due fratelli e due sorelle più piccoli di lei. Riuscì anche a studiare ma ben presto dovette, con grande rammarico, abbandonare la scuola elementare per badare alla famiglia. Nel pieno del secondo conflitto mondiale, nel 1943 all’età di 21 anni, entrò a lavorare nel convitto di Via Nuoro a Cagliari. Un pesante attacco aereo proprio allo stabile dove lavorava, la convinse a sfollare, con il padre e i fratelli, a Giba. Per dieci lunghi giorni, per poter essere pronta scappare a causa di un eventuale bombardamento, rimase vestita con gli stessi abiti. Nel 1944, dopo due giorni di viaggio, riuscì a tornare a Cagliari. Arrivata nel Capoluogo, si recò all'ospedale civile per fare visita a una parente ricoverata; fu proprio in quest’occasione che rimase colpita e affascinata dall'ambiente ospedaliero e il giorno stesso si recò dalla Madre Superiora per chiedere la possibilità di essere assunta. (segue) (Rsc)