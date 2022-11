Sardegna: Cagliari festeggia nuova centenaria, oggi Ida Cosa taglia il traguardo del secolo di vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta fu immediata e positiva a condizione che avesse con sé carte annonarie, piatti e posate: iniziò subito. L’impegno richiesto non fu facile: il primo anno lavorò in cucina, con orari pesantissimi superiori alle 12 ore. Successivamente cominciò a lavorare come infermiera. Al termine del Conflitto, dal 1945, esercitò al Santissima Trinità in vari reparti e in particolare dal 1968 lavorò nel reparto dei lebbrosi, dove nel 1973 concluse la sua attività lavorativa. Sposata, ha avuto 2 figli; da qualche anno è vedova con 4 nipoti. Ha sempre viaggiato, una delle sue grandi passioni insieme al giardinaggio, che esercita tuttora curando personalmente il giardino sotto casa, con piante ornamentali, che comprende anche un piccolo orto con alberi da frutto. Completamente autonoma, la mente lucida le consente di ricordare perfettamente tutte le fasi della sua lunga vita e di usare regolarmente il cellulare e il tablet, con il quale comunica via SKYPE con il nipote che si trova in Germania. Integra anche nel fisico, condizione che le permette di vivere in un appartamento, nel quartiere di San Michele, al terzo piano senza ascensore e di affrontare autonomamente le scale per curare il giardino. Nonostante l’età e le pesanti vicissitudini della sua vita, è sempre grande la sua voglia di socializzare, di comunicare e di confrontarsi con i giovani e con i suoi coetanei. (Rsc)