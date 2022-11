© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, è arrivato oggi a Kiev, in Ucraina. Come scritto su Twitter, Albares intende “trasmettere l'impegno e il sostegno della Spagna al popolo e al governo dell'Ucraina in difesa della sua sovranità, pace e libertà” e “sostenere e ringraziare i membri dell'ambasciata di Spagna in Ucraina per il loro lavoro”. (Spm)