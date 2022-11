Siria: fonti stampa, più di 60 civili uccisi nel mese di ottobre, 10 i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 60 civili, tra cui dieci bambini e 5 donne, sono stati uccisi in Siria nel mese di ottobre scorso. Lo riferisce il quotidiano “Al Quds al arabi”, sulla base dei dati diffusi dalla “Rete siriana per i diritti umani”, un gruppo di monitoraggio indipendente con sede nel Regno Unito, secondo cui gran parte delle vittime sono state conseguenza degli scontri tra il gruppo armato salafita Hayat Tahrir al Sham (Hts, Organizzazione per la liberazione del Levante) e le fazioni dell'Esercito nazionale siriano dell'opposizione nel nord della Siria. In altri casi si è trattato di vittime di torture o provocate dall’esplosione di mine. Nella regione meridionale di Daraa, poi, è stata documentata l’uccisione di 80 individui, di cui 25 combattenti dello Stato islamico (Is), mentre si assiste a un forte aumento di arresti e omicidi, conseguenza di una situazione di sicurezza instabile, riferisce “Al Quds al arabi”.(Lib)