Iran-Siria: ministro Esteri siriano in visita a Teheran per rafforzare le relazioni

- Il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, ha intrapreso, ieri, una visita in Iran, volta a rafforzare le relazioni bilaterali tra Damasco e Teheran e a discutere degli ultimi sviluppi a livello regionale e internazionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana filogovernativa “Sana”. Ieri, il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, ha tenuto un incontro con membri del Consiglio del popolo siriano e della Commissione di amicizia siriano-iraniana, tra cui la vicepresidente Haifa Jumaa. In questa occasione, sono state discusse le modalità per rafforzare le relazioni economiche e realizzare gli accordi siglati da Teheran e Damasco. Jumaa ha affermato che la cooperazione scientifica, il trasferimento di tecnologia e lo scambio di esperienze tra l'Assemblea popolare e il Consiglio della Shura iraniana sono tra gli obiettivi della visita.(Lib)