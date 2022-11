Israele: scrutinio al 40 per cento, Netanyahu si dice “vicino a una grande vittoria”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua lo spoglio dei voti in Israele. La Commissione elettorale centrale ha fatto sapere di aver contato 2.147.301 voti durante la notte, pari al 44,4 per cento del totale. Come emerso dai primi exit poll, la coalizione di estrema destra guidata dal partito Likud del leader dell’opposizione Benjamin Netanyahu continua ad essere in testa e potrebbe ottenere i 61 seggi necessari per assicurarsi una maggioranza in parlamento e formare un nuovo governo. Sulla base dell'attuale conteggio dei voti, il blocco religioso di destra di Netanyahu otterrebbe 68 seggi. Stando agli ultimi dati diffusi dalle emittenti israeliane, Likud, il partito di Netanyahu, ha ottenuto 32 seggi, Yesh Atid, partito centrista guidato dal primo ministro in carica, Yair Lapid, ne ha ottenuti 25, il Partito religioso sionista (noto anche come Tkuma), guidato da Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, ha guadagnato 15 seggi, mentre Shas e il partito di Unità Nazionale ne hanno ottenuti 12 ciascuno. Allo stato attuale, il partito islamista Ra’am, al pari di Meretz e Balad (partiti di sinistra), non ha raggiunto la soglia del 3,25 per centro necessaria per entrare a far parte della Knesset, il parlamento monocamerale israeliano. (segue) (Res)