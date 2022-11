Israele: scrutinio al 40 per cento, Netanyahu si dice “vicino a una grande vittoria” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini a una grande vittoria”, ha dichiarato Benjamin Netanyahu, il premier più longevo della storia di Israele, a poche ore dalla chiusura dei seggi, parlando di una “grande vittoria”. Da parte sua, Lapid si è detto in attesa di attendere i risultati finali. “Fino all’ultima busta, nulla dice che è finita”, ha commentato. Come precisato dai media israeliani, il conteggio in corso non è rappresentativo del voto complessivo poiché le schede elettorali stanno giungendo da diverse aree del Paese in momenti diversi e le percentuali assegnate a ciascun partito probabilmente cambieranno man mano che lo spoglio continua. Ieri, per la quinta volta dal 2019, 6,8 milioni di elettori in Israele sono stati chiamati a recarsi alle urne per eleggere i deputati che determineranno la composizione del prossimo governo. Sono 39 i partiti in gara che si contendono i 120 seggi all’interno della Knesset. Le liste di candidati che supereranno la soglia di idoneità riceveranno un numero di seggi alla Knesset proporzionale alla loro forza elettorale. Il mandato del parlamento eletto dura quattro anni, ma può essere sciolto prima del termine. (Res)