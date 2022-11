Malesia: elezioni, diversi ministri uscenti assenti da lista candidati di Barisan Nasional

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione nazionale dei malay unity (Umno), primo partito della Malesia, e la coalizione conservatrice di cui è pilastro, Barisan Nasional, hanno presentato ieri la lista dei loro 160 candidati in vista delle elezioni anticipate in programma nel Paese il prossimo 19 novembre. la lista è stata presentata presso la sede dell'Umno dal presidente del partito e leader della coalizione, Ahmad Zahid Hamidi, che ha tenuto a sottolineare come l'85 per cento dei candidati abbia "qualifiche accademiche e il livello di istruzione superiore". "Si tratta di un mix di volti vecchi e nuovi. Hanno la forza del servizio passato dei cittadini e la freschezza di idee, oltre a un sano punto di vista sulla stabilità e la prosperità del Paese", ha dichiarato Ahmad. Come sottolineato dalla stampa malesiana, la lista non include i nomi di almeno quattro ministri del governo uscente guidato da Ismail Sabri Yaakob, che sarà di nuovo candidato premier dei conservatori. Tra i nomi assenti figurano quelli del ministro ad interim dei Territori federali, Shahidan Kassim, e del ministro uscente delle Comunicazioni, Annuar Musa. (segue) (Fim)