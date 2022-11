Danimarca: exit poll, coalizione progressista in vantaggio con 85 seggi in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto "blocco rosso", formato dalle formazioni progressiste e ambientaliste, è in testa in Danimarca secondo i primi exit poll emessi a urne chiuse nel giorno delle elezioni parlamentari. La coalizione guadagnerebbe infatti 85 seggi nell'Assemblea nazionale superando il “blocco blu” delle forze di centrodestra. Quest'ultimo guadagna 73 seggi, sempre secondo gli exit poll dell’emittente radiotelevisiva pubblica “DR”. La maggioranza in Parlamento si ottiene con 90 seggi. I Socialdemocratici guadagnano, secondo le prime analisi di voto, il 23,1 per cento, mentre il Partito liberale ottiene il 13,5 per cento di preferenze e i conservatori il 5,5 per cento. Il partito dei Moderati, forza recentemente lanciata dall’ex primo ministro Lars Loekke Rasmussen, avrebbe ottenuto 17 seggi, con il 9,3 per cento delle preferenze, risultando così come da previsioni l’ago della bilancia della sfida elettorale. I Democratici ottengono secondo le proiezioni il 6,3 per cento. Il partito social-liberale (Radikale Venstre) prende il 4,3 per cento, mentre il Partito popolare danese riesce a superare la soglia di sbarramento del 2 per cento, ottenendo il 2,5 per cento.(Sts)