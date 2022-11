Israele: exit poll, coalizione Netanyahu in testa con almeno 61 seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la coalizione di estrema destra guidata dal partito Likud del leader dell’opposizione Benjamin Netanyahu ad essere in testa negli exit poll alla chiusura dei seggi in Israele. Lo riferiscono i media nazionali. Secondo la media di “Hareetz”, Likud ha ottenuto almeno 30 seggi. A seguire vi è Yesh Atid, partito centrista guidato dal primo ministro in carica, Yair Lapid, con almeno 23 seggi. Due dei tre exit poll diffusi dalle emittenti israeliane “Kan”, “Canale 12" e "Canale 13” hanno dato al blocco pro-Netanyahu 62 seggi, sui 120 totali che compongono la Knesset, il parlamento monocamerale, il che significa che l’alleanza del premier più longevo della storia israeliana potrebbe nuovamente avere il compito di formare il prossimo esecutivo. Il blocco anti-Netanyahu, invece, ha ottenuto almeno 54 seggi secondo due exit poll. Come riferisce “Hareetz”, con un “trionfo scioccante” per l'estrema destra, si prevede che il Partito religioso sionista (noto anche come Tkuma), guidato da Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, diventerà il terzo partito con più seggi nella nuova Knesset. Tuttavia, come precisano “The Times of Israel” e lo stesso Lapid, bisognerà attendere prima di conoscere i risultati reali. Un altro dato rilevante delle elezioni legislative tenute oggi in Israele è l’affluenza alle urne, pari al 66,3 per cento a due ore dalla chiusura dei seggi. Si tratta del tasso più elevato mai registrato dal 1999.(Res)