Germania: profitti aziende energia scremati per cofinanziare freno a prezzo elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale intende scremare i “profitti accidentali” delle imprese che producono elettricità, con efficacia retroattiva dal primo settembre scorso, al fine di cofinanziare il freno al prezzo di questa energia, che in Germania entrerà in vigore da gennaio. È quanto emerge da un documento dell'esecutivo tedesco con i punti fondamentali per una serie di misure volte ad aiutare i consumatori di elettricità e gas a far fronte alla crisi dell'energia. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la selezione delle aziende i cui “profitti accidentali” verranno scremati “corrisponde ai requisiti dell'Ue”. Si tratta delle imprese che generano elettricità da energie rinnovabili, nucleare, petrolio, rifiuti e la lignite. (Geb)