Usa: Corte suprema, senatore Graham dovrà testimoniare in Georgia su elezioni 2020

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso presentato dal senatore repubblicano Lindsey Graham, che ad ottobre ha chiesto di bloccare un mandato di comparizione per farlo testimoniare nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020, nello Stato della Georgia. Nella sentenza viene precisato che una testimonianza di Graham nel quadro delle indagini, che si stanno concentrando sul tentativo di rovesciare l’esito elettorale nel 2020 da parte dell’ex presidente Donald Trump e dei suoi sostenitori politici, non rappresenta una violazione in base a quanto disposto dalla Costituzione Usa. Dopo la pubblicazione del mandato di comparizione, il senatore della Carolina del Sud ha infatti fatto ricorso presso la Corte suprema, affermando di non poter essere interrogato nel quadro delle indagini in virtù del suo status di parlamentare. (Was)