Usa: assalitore di Paul Pelosi si dichiara non colpevole, per la polizia voleva attaccare altre persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aggiunta, l’uomo è stato anche incriminato dal dipartimento della Giustizia per aggressione aggravata e tentato rapimento. DePape, che alla prima udienza di martedì si è dichiarato non colpevole, rischia tra i 13 anni e il carcere a vita se condannato per tutti i reati. L’imputato si è dichiarato non colpevole alla prima udienza. Stando agli atti giudiziari, l’uomo ha dichiarato alla polizia di avere agito da solo, per combattere “le bugie che arrivano da Washington”, aggiungendo che avrebbe voluto prendere in ostaggio la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, che a suo dire sarebbe “a capo di tutti i bugiardi del Partito democratico”. Inoltre, DePape avrebbe avuto in programma di attaccare una serie di altre persone, tra cui svariati alti funzionari statali e federali e le relative famiglie. Una nuova udienza si terrà venerdì 4 novembre. (Was)