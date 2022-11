Giappone: Tokyo introduce sistema di riconoscimento delle unioni omosessuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento introdotto a Tokyo prevede che almeno uno dei partner che contraggono l'unione civile sia residente nell'area metropolitana, mentre non pone alcun vincolo in termini di cittadinanza. Il governo cittadino sta studiando se consentire a quanti contrarranno tale tipologia di unione civile di accedere alle liste per l'assegnazione di case popolari, e se attribuire loro il diritto di autorizzare interventi chirurgici e altri interventi medici sui loro partner. I certificati emessi dall'amministrazione metropolitana potranno essere richiesti e ottenuti online a protezione della privacy. (Git)