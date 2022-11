Giappone-Corea del Sud: ex premier Aso in visita a Seul per discutere dispute storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Giappone e vicepresidente del Partito liberaldemocratico, Taro Aso, intraprende oggi una visita di due giorni in Corea del Sud, per discutere con rappresentanti di quel Paese le questioni di carattere storico che gravano sulle relazioni bilaterali. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui Aso, nella sua veste di rappresentante del primo partito politico giapponese, potrebbe incontrare il presidente sudcoreano Yoon suk-yeol, per discutere una soluzione alla spinosa controversia delle compensazioni per le vittime coreane dello sfruttamento del lavoro in tempo di guerra. Aso, che ha servito sia come capo del governo che come ministro delle Finanze, è anche a capo di un gruppo bipartisan di parlamentari e esponenti del mondo aziendale giapponese che promuove le relazioni tra Tokyo e Seul; nel corso della visita, porrà le condoglianze a nome del Giappone per la tragica calca di Halloween costata la vita ad oltre 150 persone a Seul, lo scorso fine settimana. (segue) (Git)