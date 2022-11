Giappone-Corea del Sud: ex premier Aso in visita a Seul per discutere dispute storiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti diplomatiche citate dalla stampa giapponese hanno riferito la scorsa settimana che Tokyo e Seul stanno discutendo un piano per superare l'annosa disputa bilaterale relativa allo sfruttamento del lavoro dei coreani durante il periodo dell'occupazione imperiale giapponese, che negli scorsi anni ha causato un grave deterioramento delle relazioni tra i due Paesi. Secondo le indiscrezioni, la possibile soluzione poggerebbe sull'istituzione di un fondo finanziato da aziende sudcoreane per la compensazione delle vittime riconosciute in sede giudiziaria. Il fondo si farebbe carico delle compensazioni ordinate dalla magistratura sudcoreana alle aziende giapponesi operanti in Corea del Sud. Il governo del Giappone ha ordinato a tali aziende di non effettuare alcun risarcimento, sostenendo che ogni contenzioso relativo al trascorso coloniale e bellico tra i due Paesi sia già stato risolto in maniera "completa e definitiva" dall'accordo istitutivo delle relazioni diplomatiche, nel 1965. (segue) (Git)