Giappone-Corea del Sud: ex premier Aso in visita a Seul per discutere dispute storiche (5)

- Kishida ha incontrato a New York lo scorso settembre il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, per la prima volta dall'insediamento del capo dello Stato sudcoreano, lo scorso maggio. Durante l'incontro, che si è svolto a margine della 77ma Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, i due leader hanno concordato in merito alla necessità di ripristinare le relazioni bilaterali tra i rispettivi Paesi, minate da dispute di carattere storico e territoriale. Nel corso del colloquio, che si è protratto per circa 30 minuti, i due leader hanno concordato di proseguire le comunicazioni dirette e accelerare il dialogo diplomatico bilaterale di alto livello, in aggiunta a quello trilaterale con gli Stati Uniti. Kishida e Yoon hanno condiviso inoltre la preoccupazione in merito alla minaccia rappresentata dai programmi balistico e nucleare della Corea del Nord. (segue) (Git)