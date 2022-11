Usa-Russia: "Wsj", Lukoil esporta carburante tramite una raffineria in Sicilia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Wall Street Journal" ha monitorato il traffico marittimo e analizzato mesi di dati, registri di spedizione e immagini satellitari, ricostruendo l'intero tragitto del petrolio russo attraverso l'Italia sino alle strutture di stoccaggio statunitensi di compagnie come ExxonMobil, il tutto senza violare le disposizioni del regime sanzionatorio in vigore: una volta raffinato in Sicilia, infatti, il petrolio russo viene considerato italiano "per effetto di una pratica di settore consolidata". Come ricorda il quotidiano statunitense, il governo Usa ha vietato l'importazione petrolio greggio e derivati dalla Russia in risposta all'invasione militare dell'Ucraina, e sanzionato oligarchi e colossi industriali russi ritenuti vicini al presidente Vladimir Putin. Tuttavia, a differenza della compagnia petrolifera statale Rosneft, Lukoil non è stata sanzionata, e mantiene una presenza negli Usa, dove distribuisce carburanti in 11 Stati. Il dipartimento del Tesoro Usa, che supervisiona l'attuazione delle sanzioni alla Russia, non ha risposto a una richiesta di chiarimenti da parte del quotidiano statunitense. (Was)