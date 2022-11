© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla Santa Messa di commemorazione dei defunti officiata nella Basilica di Sant'Ambrogio dall'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.Basilica di Sant’Ambrogio (ore 9:30)Cerimonia di scoprimento della lapide dedicata ai nuovi benemeriti iscritti nel Famedio del cimitero Monumentale. Partecipano il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e l'assessore ai Servizi civici, Gaia Romani.Cimitero Monumentale (ore 11)L’assessore alla cultura, Tommaso Sacchi, presenta "How dare you? / Come ti permetti?", il primo progetto di residenze d'artista per artiste ucraine.Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4 (ore 11)Punto stampa dell'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi per presentare il forum "Progettare Milano - Per una città policentrica, responsabile e attrattiva", in programma dal 3 all'8 novembre.Palazzo Marino, sala Brigida, Piazza Scala,2 (ore 13)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa allo scoprimento dei busti dei sindaci Carlo Tognoli e Marco Formentini.Palazzo Marino, iazza Scala,2 (ore 15:30)REGIONELa vicepresidente e assessore al welfare Letizia Moratti, inaugura la Casa di comunità di Busto Garolfo.Via XXIV Maggio, 17 Busto Garolfo/Mi (ore 14:30)La vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, inaugura la Casa di comunità di Cuggiono.Via Badi, 4, Cuggiono/Mi (ore 15:45) (Rem)