Ucraina: “Cnn”, Iran si prepara ad inviare missili balistici a corto raggio alla Russia

- Le autorità iraniane si stanno preparando ad inviare circa mille tra armamenti, missili balistici a corto raggio, droni ed equipaggiamenti militari alla Russia, per aiutare Mosca nel quadro dell’invasione dell’Ucraina. Alcuni funzionari “di un Paese occidentale” rimasti anonimi hanno riferito all’emittente “Cnn” che le autorità occidentali stanno monitorando “con grande attenzione” questo pacchetto di forniture militari, dal momento che sarebbe la prima volta che l'Iran invia missili di precisione alla Russia nel quadro del conflitto. Secondo le fonti, l’ultimo pacchetto di forniture militari iraniane inviato ai militari russi comprendeva circa 450 droni d’attacco. Non sono stati forniti dettagli sulla tempistica dell’invio, ma le fonti hanno dichiarato di aspettarsi che le forniture vengano consegnate entro la fine del 2022. “Il possibile acquisto di missili iraniani da parte della Russia è fonte di preoccupazione”, ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. (Was)