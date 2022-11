Germania: Spahn e Wadephul della Cdu a Scholz, no a nuove dipendenze unilaterali da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non deve sviluppare “nuove dipendenze unilaterali” dalla Cina dopo quelle dalla Russia nell'approvvigionamento di energia. È l'appello che Jens Spahn e Johannes Wadephul, deputati dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag, rivolgono al cancelliere tedesco Olaf Scholz, in vista dell'incontro che avrà con il presidente cinese Xi Jinping a Pechino nella giornata del 4 novembre. In un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i due esponenti del principale partito di opposizione al parlamento federale affermano che il 2022 è “un bivio”. Con la guerra di aggressione che la Russia ha mosso contro l'Ucraina, iniziata il 24 febbraio, “l'ordine internazionale basato sulle regole è più a rischio che mai”. Tuttavia, questo sistema è stato “esplicitamente” messo in discussione già il 4 febbraio da Cina e Russia, quando hanno concluso la loro dichiarazione congiunta sulla transizione delle relazioni internazionali in una nuova era”. Inoltre, al 20mo congresso del Partito comunista cinese (Pcc), il presidente della Cina Xi Jinping ha ottenuto poteri secondi soltanto a quelli di Mao Tse-tung prima di lui. “I critici sono stati brutalmente eliminati” e, come evidenziato da Spahn e Wadephul, “ora abbiamo a che fare con questa Cina”. Per i due deputati della Cdu, “l'ordine internazionale esistente è il fondamento della nostra libertà, stabilità e scambio e quindi anche del nostro modello sociale ed economico tedesco”. Pertanto, la “conservazione” di questo sistema è “un interesse molto specifico della Germania”. Ora, “la Cina sta attaccando questo ordine in maniera sempre più offensivo”. Pertanto, nella nuova strategia tedesca per la Cina, in una “triade” che vede questo Paese come partner, concorrente e rivale sistemico, deve divenire sempre più decisiva la rivalità sistemica da Pechino, dalla Russia e da autocrazie affini, mentre il partenariato perde di importanza. (segue) (Geb)