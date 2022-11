Germania: Spahn e Wadephul della Cdu a Scholz, no a nuove dipendenze unilaterali da Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, secondo Spahn e Wadephul, la guerra d'aggressione russa contro l'Ucraina deve “modificare anche la visione delle relazioni politiche ed economiche con la Cina” da parte della Germania. “Per troppo tempo”, infatti, il Paese si è accontentato di una “autorappresentazione” in cui, mentre gli Stati Uniti garantiscono la sua sicurezza e quella dell'Europa, la Germania fornisce “macchinari e automobili in tutto il mondo e, in larga misura, alla Cina governata in maniera autocratica”. Allo stesso tempo, l'industria tedesca ottiene gas dalla Russia. Per i due deputati della Cdu, “due pilastri di questo sistema - energia e sicurezza - devono ora essere completamente revisionati nel più breve tempo possibile”. La Germania si è, infatti, resa “vulnerabile” a causa dalla dipendente dall'energia russa. Questa è “la lezione” per i rapporti tra Berlino e Pechino: “dobbiamo diventare più sovrani in aree economiche cruciali, non dobbiamo mai più diventare dipendenti in maniera unilaterale da uno Stato autoritario”. Spahn e Wadephul proseguono: “Dobbiamo considerare la sicurezza e l'affidabilità delle nostre catene del valore e delle importazioni di energia e materie prime come parte della sicurezza nazionale ed europea”. (segue) (Geb)