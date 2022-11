© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniROMA CAPITALE- Il sindaco Roberto Gualtieri partecipa alle cerimonie in ricordo dei defunti e, al termine delle celebrazioni, depone un fascio di fiori presso la tomba di Vittorio Gassman, in occasione del centenario della nascita dell'artista.Roma, Cimitero monumentale del Verano – Ossario Comune (ore 9:20)- Il sindaco Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa "Juppiter, 30 anni senza andare fuori tempo" organizzata dall'associazione giovanile di promozione sociale Juppiter per fare un bilancio delle attività e presentare il libro "Piccole storie nella pancia di Dio".Roma, Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 11:30) (segue) (Rer)