Usa: assalitore di Paul Pelosi si dichiara non colpevole, per la polizia voleva attaccare altre persone

- David DePape, l’uomo che la scorsa settimana ha aggredito a martellate Paul Pelosi, marito della presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, avrebbe avuto in programma di attaccare anche altri funzionari e politici statunitensi. Stando agli atti giudiziari, l’uomo, 42 anni, avrebbe dichiarato alla polizia di aver pensato ad una “missione suicida”, dopo essere stato arrestato. DePape ha fatto irruzione nella casa della coppia a San Francisco, nella notte tra venerdì e sabato scorso, armato con un martello, cercando la presidente della Camera che però in quel momento si trovava a Washington, trovando quindi solo il marito che dormiva. Paul Pelosi è stato ricoverato in ospedale a seguito dell’incidente, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una frattura cranica. DePape è stato incriminato martedì primo novembre per una serie di capi d’accusa, tra cui tentato omicidio, aggressione aggravata, abusi su una persona anziana, effrazione e sequestro di persona. (segue) (Was)