Germania: Spahn e Wadephul della Cdu a Scholz, no a nuove dipendenze unilaterali da Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per “esattamente” questo motivo, è “devastante” che il governo del cancelliere Scholz abbia approvato la partecipazione di Cosco, gruppo statale cinese per le spedizioni e la logistica, al terminale di Tollerort, uno dei quattro del porto di Amburgo. “A posteriori, questa decisione si rivelerà un errore fatale”, avvertono i due parlamentari della Cdu, aggiungendo che “in Germania è necessaria una politica diversa”. In questa prospettiva, le dipendenze dalla Cina devono essere sottoposte a uno “stress test”. Ciò significa definire i settori strategici dell'economia e prestare attenzione a materie prime, prodotti preliminari e importazioni necessarie per questi comparti. Per esempio, l'ulteriore espansione delle energie rinnovabili in Germania “non deve dipendere esclusivamente dai fornitori e dalle materie prime della Cina”. Le dipendenze devono essere misurate “principalmente dalla qualità del rapporto commerciale, ma anche volumi di scambio eccessivi possono essere problematici”. (segue) (Geb)