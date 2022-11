Germania: governo deve accelerare su terminali Gnl facilitando espropri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale deve accelerare nella costruzione dei terminali galleggianti per il gas naturale liquefatto (Gnl), facilitando gli espropri. È quanto propongono Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) in un progetto di legge su cui l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz voterà nella giornata di domani, 2 novembre. Il testo del provvedimento è stato visionato dal quotidiano “Handelsblatt”. L'obiettivo è creare una base giuridica per l'esproprio di beni mobili di proprietà di aziende necessari alla “costruzione di gasdotti o relative infrastrutture”. A tale scopo deve essere modificata la legge sulla sicurezza dell'energia. Inoltre, il governo federale vuole rendere possibile il prelievo di petrolio, gas o energia elettrica direttamente dalle aziende “se necessario per garantire il rispetto del fabbisogno energetico vitale” della Germania. (Geb)