Lega araba: presidente Tebboune invita a rafforzare la cooperazione araba

- È necessario creare un blocco economico comune tra i Paesi arabi “al fine di preservare i nostri interessi”. Lo ha affermato il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, nel suo discorso di apertura al 31esimo vertice della Lega araba, che ha preso il via oggi ad Algeri. Tebboune ha affermato che la regione araba "ha enormi capacità naturali e umane che ci qualificano per essere efficaci nel mondo come potenza economica". Come sottolineato dal capo dello Stato algerino, il vertice di quest’anno, presieduto proprio dall’Algeria, si sta svolgendo in “circostanze regionali e internazionali eccezionalmente complesse e delicate”, con un impatto anche sulla regione araba. "Il fenomeno della polarizzazione contribuisce all'escalation delle crisi e ha ripercussioni sulla pace e la sicurezza internazionale", ha dichiarato Tebboune, secondo cui il fenomeno della polarizzazione "getta un'ombra su molti Paesi, in particolare per quanto riguarda la sicurezza alimentare". Ad ogni modo, ha fatto notare il presidente, "le riserve monetarie dei Paesi arabi sono equivalenti a quelle degli omologhi europei o dei maggiori gruppi economici asiatici e americani". Motivo per cui è stata chiesta la “costruzione di un blocco economico arabo che "fissa priorità e si concentra su aree di interesse comune”. (segue) (Ala)