Ue: Nagel (Bundesbank), Bce continuerà ad alzare tassi, politica monetaria più tenace

- La Banca centrale europea (Bce) continuerà ad alzare i tassi di interesse per contrastare l'aumento dell'inflazione nell'Eurozona, arrivata al 10,7 per cento. La politica monetaria dell'Eurotower dovrà essere “ancora più tenace”. È quanto affermato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, nel corso di un'intervista che ha rilasciato con il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernandez de Cos, ai quotidiani “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ed “El Pais”. Per il banchiere centrale tedesco, la decisione con cui il 27 ottobre il Consiglio direttivo della Bce ha aumentato i tassi dello 0,75 per cento è stata “molto importante”. Nell'area dell'euro, l'inflazione è infatti al 10,7 per cento, “un valore decisamente troppo elevato”. Nagel ha quindi evidenziato: “Sono convinto che questa non sia la fine dei rialzi dei tassi, vi è ancora molta strada da fare perché l'inflazione è persistente”. Se si vuole superare questa situazione, secondo il presidente della Bundesbank la politica monetaria della Bce “dovrà essere ancora più tenace”. Il rischio è che l'inflazione si solidifichi e che le aspettative sull'aumento dei prezzi nel lungo periodo si allontanino dall'obiettivo di inflazione della Bce, pari a un tasso del 2 per cento. Per Nagel, “il compito ora è agire con decisione, come abbiamo fatto negli ultimi tre incontri” del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, quando i tassi di interesse sono stati aumentati. Gli indicatori verranno mossi in rialzo “della cifra necessaria per riportare in sicurezza l'inflazione sulla strada del ritorno al nostro obiettivo del 2 per cento”, ha infine dichiarato il presidente della Bundesbank. (Geb)