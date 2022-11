Ue: Nagel (Bundesbank), Bce dovrebbe ridurre portafogli titoli a inizio prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) dovrebbe “iniziare a ridurre” il proprio portafogli di titoli obbligazionari “all'inizio del prossimo anno”. È quanto affermato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, nel corso di un'intervista che ha rilasciato con il governatore della Banca di Spagna, Pablo Hernandez de Cos, ai quotidiani “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ed “El Pais”. Per il banchiere centrale tedesco, è “importante” che la Bce stia discutendo sul proprio bilancio. In questo dibattito deve essere preso in considerazione anche il portafoglio obbligazionario dell'Eurotower, che è “cresciuto enormemente negli ultimi anni” a circa cinquemila miliardi di euro. “Vogliamo normalizzare la politica monetaria”, ha quindi evidenziato Nagel, secondo cui a tal fine la Bce dovrebbe utilizzare “tutti gli strumenti” a sua disposizione. Al riguardo, Nagel ha infine affermato che l'Eurotower dovrebbe “iniziare a ridurre” il proprio portafoglio obbligazionario “all'inizio del prossimo anno”, per esempio consentendo la scadenza dei titoli che ha acquistato.(Geb)