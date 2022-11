Ita: è della Dg Tesoro, e non di Giorgetti, lettera per porre in assemblea revoca Altavilla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Altavilla, infatti, era stato imputata la volontà di frenare le trattative per la cessione di Ita Airways al fondo Certares. È significativo che già il 31 agosto scorso l’attuale ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, aveva espresso contrarietà alle trattative esclusive con il fondo Usa, decise dal Tesoro in maniera autonoma – si dice – anche rispetto al presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi. La decisione, aveva detto Giorgetti, “ci ha colti di sorpresa, siamo preoccupati perché quell’offerta (di Certares) non prevede un partner industriale: manca una delle parti fondamentali della strategia, un futuro per la compagnia italiana e per i suoi lavoratori“. Proprio Giorgetti, ieri, appena arrivato alla guida del ministero dell’Economia e delle finanze, ha deciso di non rinnovare l’esclusiva concessa lo scorso 31 agosto a Certares per le trattative con il Tesoro. (segue) (Rin)