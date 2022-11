Sicurezza: Conte, su raduni norma da "stato di polizia", è raccapricciante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto-legge adottato ieri dal Governo "compare una nuova fattispecie di reato. Premetto che io stesso, nel mio post di ieri avevo aperto ad 'azioni mirate a maggiore prevenzione e contrasto dell’illegalità' per contrastare raduni che creano, oggettivamente, problemi di ordine pubblico e sicurezza, anche a garanzia dell’incolumità degli stessi partecipanti. Ma il modo con cui si è intervenuti è raccapricciante". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che spiega come "viene punito, sino a 6 anni, chi promuove, ma anche chi partecipa a un raduno che comporti invasione di edifici o terreni e coinvolga un numero superiore a 50 persone e dal quale può derivare un pericolo per l’incolumità pubblica o la salute pubblica". Secondo l'ex premier "l’intera struttura del reato appare basata su un pericolo ('può derivare un pericolo') del tutto remoto con il risultato che la medesima offensività della condotta, già in ipotesi, risulta fortemente attenuata. Peraltro non ha precedenti nel nostro ordinamento un reato plurisoggettivo necessario che colpisca più di 50 persone riunite. Senza dire dell’arbitrarietà di questo numero (50 persone riunite non commettono reato, 51 persone sì). La punizione è del tutto abnorme". (segue) (Rin)