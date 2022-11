Germania: Spahn e Wadephul della Cdu a Scholz, no a nuove dipendenze unilaterali da Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la strategia tedesca per la Cina “non deve portare a meno, ma a più scambi con terze parti”, perché la Germania “è e rimarrà” una potenza commerciale. Questa è una “condizione esistenziale per aziende forti, posti di lavoro sicuri e la nostra prosperità”, proseguono Spahn e Wadepuhl, sottolineando che “l'obiettivo non è il disaccoppiamento” dalla Cina, ma “la diversificazione”. Per tale motivo, la politica commerciale dell'Ue ha bisogno di “ambizione e velocità”. In questa prospettiva, l'Unione europea deve espandere gli scambi con “partner democratici come Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda o Cile, Messico e India”. Gli accordi di libero scambio già negoziati dall'Ue, come il Ceta con il Canada o quello con il Mercato comune del Sud (Mercosur), “devono essere ratificati il ​​prima possibile”. Secondo Spahn e Wadephul, infine, “la politica commerciale deve essere una parte essenziale” della strategia tedesca per la Cina e della sicurezza, sia della Germania sia dell'Europa, secondo il motto “sicurezza attraverso il commercio”. (Geb)