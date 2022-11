Brasile: Bolsonaro, processo elettorale ingiusto ma rispetterò la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il processo elettorale è stato ingiusto ma che continuerà a rispettare tutto quello che prescrive la Costituzione, nel suo primo commento rilasciato dopo la sconfitta al secondo turno delle elezioni presidenziali tenuto domenica. “Voglio iniziare ringraziando i 58 milioni di brasiliani che mi hanno votato il 30 ottobre. Gli attuali movimenti della popolazione sono il risultato dell'indignazione e del sentimento di ingiustizia per come si è svolto il processo elettorale”, ha detto il capo dello stato uscente in un discorso alla nazione pronunciato questa sera, in riferimento alle proteste pro-Bolsonaro registrate in più parti del Paese. “Le manifestazioni pacifiche saranno sempre ben accette, ma i nostri metodi non possono essere quelli della sinistra, che da sempre danneggiano la popolazione, come l'invasione delle proprietà, la distruzione del patrimonio e la limitazione del diritto di andare e venire”, ha dichiarato. "Come presidente della Repubblica e cittadino continuerò a rispettare tutto quello che prescrive la Costituzione". Bolsonaro ha in più occasioni seminato dubbi sulla trasparenza del processo elettorale e molti osservatori hanno paventato la possibilità che il capo dello stato uscente potesse non riconoscere la vittoria dello sfidante, Luiz Inácio Lula da Silva. (Brb)