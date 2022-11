© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa alla cerimonia di commemorazione dei defunti.Roma, Cimitero Monumentale del Verano, Piazzale del Verano 1 (ore 9:20)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, assiste all'appuntamento di "Alfabeto Pasolini" - la serie di incontri di Biblioteche di Roma pensati per raccontare i vari aspetti della figura e dell'opera di Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita - dedicato al concetto di "Politica", con l'intervento di Walter Veltroni.Roma, Biblioteca Europea, via Savoia 13/15 (ore 11)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi illustra il progetto di riqualificazione di Villa Glori.Roma, Sede Casa Famiglia Caritas, ingresso Via Venezuela, 27 (ore 18) (Rer)