Lega araba: presidente Tebboune invita a rafforzare la cooperazione araba (2)

- I lavori in corso presso il Centro conferenze internazionale di Algeri proseguiranno anche domani, mercoledì 2 novembre. Sono 13 i capi dello Stato di Paesi arabi recatisi in Algeria per prendere parte al vertice, mentre sette Paesi sono rappresentati da primi ministri e altri da ministri degli Affari esteri. Abdelmadjid Tebboune ha sottolineato che la priorità del vertice è la questione dei palestinesi, che “continuano a subire una terribile repressione da parte delle forze israeliane". A tal proposito, il presidente ha chiesto di tenere un'assemblea generale straordinaria delle Nazioni Unite per conferire alla Palestina lo status di Paese membro. Da parte sua, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo discorso, ha precisato che l’obiettivo delle Nazioni Unite continua ad essere il raggiungimento di una soluzione a due Stati che vivono “fianco a fianco in pace e sicurezza e con Gerusalemme come capitale di entrambi”. Guterres ha poi invitato gli Stati membri della Lega araba a sostenere l'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), definita un “pilastro vitale della stabilità regionale” e ha auspicato a una continua collaborazione per affrontare i conflitti e le crescenti esigenze umanitarie anche in Siria, Libano, Yemen, Libia, Somalia e Sudan. (Ala)