Germania: Scholz, aumentare produzione di energia elettrica

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito l’impegno del suo governo di aumentare la produzione di energia elettrica in Germania. L’obiettivo sono “800 terawattora entro la fine del decennio, di cui l’80 per cento da energie rinnovabili”, ha dichiarato Scholz. Il cancellerie ha aggiunto che la volontà è “raddoppiare queste capacità” nei dieci anni successivi. La Germania, ha proseguito il capo del governo federale, intende “rimanere un Paese industriale all’avanguardia, anche senza emissioni di CO2”. In merito all’attuale carenza di gas, Scholz ha sottolineato che devono essere costruiti gasdotti in Europa” con orizzonte temporale al 2045. Queste infrastrutture devono trasportare anche il gas che la Germania riceve nei porti sulla sua costa settentrionale e orientale. Per Scholz, infine, nel Paese dovranno essere costruite centrali elettriche a gas nei prossimi anni Trenta. (Geb)